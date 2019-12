Governo, Azzolina: "Subito al lavoro perchè il 2020 sia un anno positivo"

«Buon 2020 a tutti! Ma soprattutto buon anno alla scuola italiana! A chi la ama e a chi la vive tutti i giorni. Mi metterò subito al lavoro, insieme a tutti coloro che mi affiancheranno, perché il 2020 possa essere un anno positivo e di crescita per i ragazzi, per tutto il personale, docenti, dirigenti, Ata, per le famiglie. Voglio portare al Ministero le migliori competenze, come ho provato a fare già da Sottosegretario».

Lo scrive su fb il neo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Non si può lavorare solo sulle urgenze, bisogna avere una visione della scuola».

«Non si può lavorare solo sulle urgenze, bisogna avere una visione della scuola. Come la vogliamo nei prossimi anni? Cosa deve rappresentare? Che funzione deve avere? Vorrei che il Paese tornasse a percepire la scuola come l’istituzione più importante, quel luogo in cui formiamo i cittadini, quel posto magico in cui si diventa uomini e donne», prosegue il ministro.

Nel post appare una foto sorridente di Azzolina con la scritta «Buon 2020. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt».

