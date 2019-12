Regione, lo Stato si impegna: aiuti per la Sicilia, ma il via libera slitta a lunedì

Lo Stato si impegna ad aiutare la Sicilia a ripianare il disavanzo, ma non avverrà attraverso il milleproroghe. Lo conferma il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano al termine del Consiglio dei ministri: "La norma sul ripiano del disavanzo della Regione Siciliana non poteva andare nel milleproroghe, come proponeva qualcuno in maniera alquanto irrituale. La procedura costituzionalmente corretta, condivisa con il ministro Francesco Boccia cui spetta la proposta, a seguito dell’accordo raggiunto in Commissione paritetica, è un decreto legislativo su norme di attuazione dello Statuto in materia contabile, che sarà varato nel prossimo Cdm, il 23 dicembre".

Ma la decisione definitiva slitta a lunedì: "Il Governo è mosso dalla volontà di aiutare a risolvere problemi che ricadrebbero sui lavoratori e sugli enti locali, che non portano alcuna responsabilità nella gestione dei bilanci regionali, su cui è necessario fare maggiore chiarezza, seguendo il richiamo forte che è venuto dalla Corte dei conti. È necessario riportare il confronto Stato-Regione nell'alveo della più leale collaborazione istituzionale, con la sobrietà che aiuta a risolvere i problemi e non con la propaganda".

Le speranze per la Regione dunque non sono tramontate: "Il Governo c'è, come dimostra l'impegno centrale per evitare che la Sicilia perda i fondi europei, come dimostra la norma approvata oggi in CdM sul Commissario per le strade provinciali siciliane. Soprattutto c'è lo Stato, anche su questa delicata vicenda del bilancio. Chi ha il dovere di rappresentare le istituzioni dovrebbe impegnarsi a ricordarlo tutti i giorni ai cittadini e forse anche a se stesso".

"Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, mi comunica che il Consiglio dei ministri esaminerà, nella seduta di lunedì, il provvedimento con il quale la Regione potrà ripianare il disavanzo. Come previsto dal nostro Statuto, parteciperò personalmente alla riunione del governo nazionale. Apprezzo che il presidente Conte abbia voluto dar seguito alla richiesta inoltrata nei giorni scorsi", commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Soddisfatto Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana: “La soluzione individuata dal Consiglio dei Ministri per ripianare il disavanzo della Regione spalmando il debito in dieci anni è un atto di grande responsabilità da parte del governo nazionale nei confronti della Sicilia”. E aggiunge: “Si tratta di un passaggio importantissimo per il percorso di salvaguardia delle finanze regionali. È doveroso ringraziare quanti si sono impegnati per raggiungere questo risultato, ad iniziare dai ministri Francesco Boccia e Giuseppe Provenzano. Ci auguriamo che la stessa correttezza istituzionale dimostrata dal governo nazionale possa adesso essere messa in atto da parte del governo regionale – conclude Lupo – avviando un processo che possa portare alla messa in sicurezza del Bilancio regionale e superando sterili ed inutili polemiche con l’esecutivo nazionale”.

