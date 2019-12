Prescrizione, Bonafede: "Non voglio rompere o provocare crisi di governo"

"Non voglio rompere con nessuno o provocare una crisi di governo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando dei giornalisti della prescrizione.

"C'è una maggioranza con cui si può dialogare meglio su questi temi, dico lavoriamo", ha detto. "Mi rifiuto di pensare che una maggioranza in cui ci sono M5s e Pd possa mettere in crisi un governo sulla prescrizione", ha aggiunto, precisando che "non ci sono veline 5S, ma dichiarazione trasparenti".

"Se ci sono altre proposte sono pronto a vagliarle" ma "no a strumenti per far rientrare la prescrizione con un altro nome", ha aggiunto.

La proposta di dare tempi certi oltre i quali decade il processo "è un modo per far rientrare la prescrizione dalla finestra", "la rispetto ma non posso condividerla", ha dichiarato.

