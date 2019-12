Rc auto familiare, in arrivo sconti per l'assicurazione: cosa cambia

Cala l'assicurazione per auto e motorini: tutti i mezzi "di famiglia", infatti, potranno ottenere, anche a rinnovo della polizza, l'assegnazione della classe migliore e quindi un premio più basso.

La novità arriva con l’approvazione da parte della commissione Finanze della Camera dell’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al decreto legge fiscale.

"Nel dl fisco siamo riusciti ad ottenere un'importante novità sulle assicurazioni. Grazie ad un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare. Nel caso si possieda un motorino in 14esima fascia e un'auto in prima, a partire dal prossimo rinnovo dell'assicurazione anche per il motorino si passerà in prima fascia, con un risparmio sul premio. Per le famiglie italiane è una boccata d'ossigeno", commentano i deputati M5S della commissione Finanze.

In sostanza, la nuova misura permetterà di assicurare tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare, compresi moto e scooter, beneficiando della fascia assicurativa più bassa tra quelle di loro appartenenza. Soddisfatto il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa che in una nota commenta: "La Commissione Finanze approva il mio emendamento al dl Fiscale utile alla riduzione delle tariffe Rca. Mi sono impegnato in prima persona per una maggiore equità nella definizione delle classi di merito Rca e dei relativi costi, il risultato conseguito oggi in Commissione Finanze rappresenta solo il primo passo dell'ampia riforma in corso di definizione".

E spiega: "La nuova norma attribuisce il diritto di assicurare tutti i veicoli posseduti in famiglia con la migliore classe di merito disponibile, compresi moto e scooter. Si è creata di fatto una classe di merito unica familiare. Il progetto 'Rca più equa' continua e da sempre rappresenta una priorità per il M5S".

