Riforma dei rifiuti, Pierobon: "Nessun rischio per i lavoratori"

Tutela per i lavori e ordine nei rifiuti. È quanto emerge dall'incontro tra l'onorevole Vincenzo Figuccia, insieme al consigliere comunale di Palermo, Sabrina Figuccia, con l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, per approfondire alcuni punti importanti della riforma dei rifiuti.

Tra gli altri sono state rappresentate alcune preoccupazioni dei lavoratori sui possibili effetti della legge. Lo staff dell'assessore ha chiarito la formulazione delle norme e fugato ogni dubbio sui possibili rischi per l’occupazione. In particolare è stato ribadito che il ddl rifiuti salvaguarda tutto il personale assunto al 31 dicembre 2009 e precisamente il personale passato nelle Srr, quello utilizzato nelle società private affidatarie del servizio e il personale rimasto negli Ato.

Il deputato Vincenzo Figuccia ha apprezzato il confronto affermando che si tratta di una buona legge che garantisce i livelli occupazionali. Nel corso dell’incontro si è discusso anche della situazione della discarica di Bellolampo. Sabrina Figuccia, consigliere comunale, ha auspicato che si intervenga in tempi brevissimi per garantire la salute dei cittadini e tolleranza zero contro ogni rischio di inquinamento, condividendo insieme a tutti i presenti all'incontro la necessità di addivenire alla chiusura della discarica.

L’assessore Pierobon ha chiarito che in futuro l’area ove insiste la discarica è vocata a una valorizzazione e riconversione green nell’ottica dell’aumento della differenziata e del recupero di materia.

