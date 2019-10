Fisco, Di Maio: "Combattere la grande evasione, non il commerciante"

"In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. Prima della multa sul Pos bisogna abbassare le commissioni delle banche". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio.

"Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all’evasione fiscale senza il carcere con pene severe ai grandi evasori, per noi è imprescindibile", ha aggiunto Di Maio in una diretta Facebook. "Un altro strumento da introdurre nella lotta all’evasione fiscale è la confisca per sproporzione".

Vale a dire, ha spiegato, "quando si becca un grande evasore, uno che fa fatture false oltre i 100 mila euro, gli si confisca quello ha non solo per l’ammontare di quanto ha evaso ma anche un pò di più, così ha qualcosa da perdere un pò di più rispetto a quello che ha evaso e su cui non ha pagato le tasse". "È inutile che si terrorizzi il cittadino - ha spiegato Di Maio - perché per fare fatture false oltre i 100 mila euro ci vuole una certa ingegneria dell’evasione, incoscienza e spregiudicatezza".

"L'Iva non aumenterà. So che dovrebbe essere una cosa scontata ma se non fosse nato questo governo saremmo andati in esercizio provvisorio e l’Iva sarebbe aumentata", conclude Di Maio.

© Riproduzione riservata