Conte: "Lo stop ad aumenti Iva evita rincari da 542 euro a famiglia"

«Abbiamo sterilizzato completamente l'aumento dell’Iva» lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’Assemblea di Assolombarda alla Scala sottolineando che l’attivazione delle clausole di salvaguardia «avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese» con un aggravio di spesa di «542 euro per famiglia» e una riduzione del Pil di 0,3 punti sulla crescita del 2020.

«Ogni euro sottratto all’evasione fiscale sarà un euro destinato alla riduzione delle tasse per cittadini e imprese». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda.

Il governo «esclude l’introduzione di qualsiasi patrimoniale» lo ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’Assemblea di Assolombarda alla Scala dicendo che non c'è alcuna intenzione di penalizzare il settore dell’edilizia, tutt'altro e di «non toccare il diritto all’abitazione».

«Il nostro obiettivo è di attuare un grande orientamento a contrasto del cambiamento climatici e a favore della coesione sociale», un obiettivo per varare un vero e proprio «green deal», lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda.

«Per questo nella prossima di legge di Bilancio» si prevederanno «due fondi di investimenti da 50 miliardi di euro in un orizzonte pluriennale per avviare progetti di riconversione urbana, di riconversione energetica e per le fonti rinnovabili», ha aggiunto.

