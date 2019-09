Renzi lascia il Pd: "Sette anni di fuoco amico". Zingaretti: "Un errore"

Matteo Renzi lascia ufficialmente il Partito democratico e scrive il suo addio in un post su Facebook. Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso. Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni".

E ancora: "La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l'Italia, ma non basta. Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l'Italia e per la nostra Europa. C'è uno spazio enorme per una politica diversa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno".

Su Facebook Renzi spiega la ragioni della scissione dal Pd. "Lascio le polemiche e le dietrologie - prosegue - a chi sta nei palazzi. Io sorrido a tutti e auguro buon ritorno a chi adesso rientrerà nel Pd. E in bocca al lupo a chi vi resterà. Per me c'è una strada nuova da percorrere. Lo faremo zaino in spalla, passo dopo passo".

"La politica richiede proposte e coraggio - scrive ancora Renzi - non solo giochi di corrente. Noi ci siamo. Offriamo il nostro entusiasmo a chi ci darà una mano. Offriamo il nostro rispetto a chi ci criticherà. Ma offriremo soprattutto idee e sogni per l'Italia di domani. Ci vediamo alla Leopolda".

Su Twitter arriva la risposta del segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Ci dispiace. Un errore. Ma ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo PD".

© Riproduzione riservata