Governo, Fraccaro: "Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano"

«Questo governo volterà pagina rispetto alla scelta di anteporre le convenienze personali al bene del Paese». A dirlo è il neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera.

«Dureremo quattro anni - assicura - ma si parli più di temi e meno di poltrone. Servirà maggiore correttezza nella gestione delle dinamiche operative - dice quindi sulla differenza rispetto all’esecutivo precedente - e grande lealtà nei rapporti. È dovere nei confronti dei cittadini garantire un senso di responsabilità che, con le scelte incomprensibili della Lega, è totalmente venuto a mancare».

«La presidenza del Consiglio - aggiunge - dovrà essere un palazzo di vetro, il luogo della progettazione politica del governo. Non dev'essere un luogo di scontro, ma di sintesi e confronto per dare risposte ai cittadini. Il M5S è sempre stata una forza politica che lavora in maniera trasparente per costruire, non per disfare».

«Reddito di cittadinanza e Quota 100 - sottolinea anche - non si toccano, garantisco. Abbiamo sempre trovato coperture solide alle nostre proposte».

