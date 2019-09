Governo, è il giorno di Rousseau: il M5S si presenta spaccato

"Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". "Sì" o "No"? È questo il quesito al quale oggi, dalle 9 alle 18, sono chiamati a rispondere i 115.372 aventi diritto al voto sulla piattaforma Rousseau.

Il Movimento non si presenta compatto. C'è chi, come Di Battista non ha voluto svelare il proprio voto: "Non l'ho mai fatto e non lo farò neanche questa volta", chi come Di Maio che si batte per il sì ma precisa: "L'esito sarà da tenere in considerazione". C'è anche chi da giorni ha dichiarato che voterà no come Gianluigi Paragone che usa la canzone di Vasco Rossi, facendo infuriare il cantante, per dire qiale sarà la sua scelta. Anche Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, si è espresso: "#ioVotoNO Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico Bibbiano. Non dimentico i 1043 arrestati PD negli ultimi 7 anni".

Infine c'è chi non esprimerà il voto come l'ex fidanzata di Di Maio, Giovanna Melodia, che alcuni giorni fa aveva detto: "Non parteciperò alla prossima votazione online su Rousseau: andava fatta prima di sedersi al tavolo con il Pd".

Alle 18 stop alle votazioni, poi si attenderà l'esito che non è scontato e che indirizzerà il futuro della politica italiana.

