Governo, Di Maio: "Dipenderà dal voto su Rousseau". Critiche da Grillo

La nascita del nuovo governo dipenderà dal voto degli iscritti M5s in programma domani sulla piattaforma Rousseau. Lo avrebbe detto, a quanto riferiscono diverse fonti, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, nell'incontro a Palazzo Chigi con ministri e sottosegretari uscenti del Movimento.

E' terminato il vertice del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Chigi, a cui ha partecipato il leader del partito, Luigi Di Maio con esponenti di governo e parlamentari del movimento. Al termine il sottosegretario Carlo Sibilia ha dichiarato: "Per Di Maio chiediamo un ruolo di primo piano: è il nostro capo politico ed è giusto così". Alla domanda se Di Maio potrebbe rinunciare alla carica di vicepremier, Sibilia ha risposto affermativamente: "Per quello che mi riguarda sì. Per noi la priorità è risolvere i problemi dei cittadini, e tutto, anche le poltrone, è subordinato a quell'obiettivo".

Torna in campo, con decisione ancora maggiore. Niente video, come sabato. Stavolta Beppe Grillo si affida al "suo Neurologo", la formula con la quale dal suo blog spesso fa il punto della situazione. E stavolta lo fa con una scelta di campo forse decisiva, offrendo l’interpretazione autentica di quell'appello a cogliere la «occasione unica» rappresentata dal lavorio sul nuovo governo.

Disco verde, per quanto ruvidamente modulato, allora, per Nicola Zingaretti visto che «pur dal suo ottusismo Zinga rispondeva ad una delle tre teste che parlavano nel messaggio: 'mai dire mai Beppè.

«Tre teste, sì, una - conferma il Garante M5s nel suo scritto - rivolta a Luigi, incazzata ed ancora stupefatta per l’incapacità - affonda il colpo - a cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose. Con i punti che raddoppiano - è la stoccata - come alla Standa».

© Riproduzione riservata