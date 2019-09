Il Pd in Sicilia tende la mano a M5s su manovra e Ato

Anche in Sicilia si prova a seguire le orme di Roma e ad avviare un'intesa fra M5s e Pd all'Ars. Il primo test avverrà nella settimana che si sta aprendo. I due partiti hanno la forza per bloccare una delle leggi più attese dal centrodestra, il Collegato alla Finanziaria. Poi potrebbero anche pilotare nella direzione a loro più gradita il voto sulla riforma degli Ato rifiuti. Lo scrive Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi.

I Dem ci provano e lavorano all'intesa. Come si legge sul quotidiano, Lupo chiede ai 5 Stelle di lavorare per bloccare la legge e passare ad altro. Sarebbe un colpo durissimo per il centrodestra e una prova di forza per l'asse Pd-grillini.

Anche sul piano della riforma degli Ato rifiuti, Lupo invita i grillini a far fronte comune. Finora, in realtà, i Cinquestelle non hanno fatto dichiarazioni ufficiali su una possibile intesa. Giancarlo Cancelleri tace da giorni ma ha sempre negato la possibilità di estendere il patto.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.

