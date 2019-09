In Sicilia l’asse M5s-Pd preoccupa il centrodestra

In Sicilia una possibile intesa fra M5s e Pd preoccupa la maggioranza di governo. Non a caso, ieri, il governatore Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè hanno riunito i capigruppo in un vertice.

Come si legge in un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia di oggi, il centrodestra teme che la riforma dei rifiuti possa essere ostacolata proprio dal patto che Pd e grillini hanno già siglato all’Ars.

Pd e grillini all’Ars possono contare su 30 voti e quindi potrebbero essere in grado di battere il centrodestra.

Altri dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

