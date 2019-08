Open Arms, Toninelli: "Nave militare spagnola prenderà i migranti"

Grazie alle nostre interlocuzioni di questi giorni, la Spagna ha annunciato l’invio di una propria nave militare per trasportare i migranti della Open Arms sulle coste iberiche. Una buona notizia: finalmente l’ormai insostenibile situazione sulla nave dell’Ong potrà trovare una soluzione che tuteli le persone, a bordo ormai da 19 giorni, e che non lasci l'Italia da sola". Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota.

"Auspico che la Spagna - aggiunge il Ministro - risponda al nostro appello e si impegni a fermare per il futuro la Open Arms, con i mezzi e i modi che ritiene più opportuni". (ITALPRESS)

