Open Arms, Orlando: "Migranti ostaggio di un ministro fascista"

"Dopo il provvedimento del TAR e dopo la fakenews di Stato sul ricorso da parte del Ministero dell'Interno, l'unica certezza nella vicenda della Open Arms è che da quasi 20 giorni oltre 100 naufraghi sono sequestrati con l'equipaggio a bordo di una nave tenuta ostaggio da un Ministro fascista, divenuta un campo di concentramento galleggiante", lo ha scritto in una nota il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Di fronte a questa evidenza, gli altri Ministri, evidentemente ormai assuefatti alla fascistizzazione imposta da Matteo Salvini alla gestione del Governo, non trovano di meglio che offrire una "scorta" dai costi umani e finanziari insostenibili per (de)portare i naufraghi in Spagna, mostrando ancora una volta - continua - subalternità culturale e materiale alla Lega Nord. È una vergogna che macchia indelebilmente la credibilità e la storia del nostro paese, di cui ancora una volta chiediamo che i responsabili siano chiamati a rispondere in ogni sede."

