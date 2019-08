Pd, Zingaretti: "Noi pronti al voto, ora è il momento dell'unità"

«Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche il destino della nostra democrazia,della collocazione internazionale del nostro Paese. Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Da subito tutti al lavoro,insieme,per fare vincere l’Italia migliore». Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

«È fallito l'esperimento gialloverde, avevano promesso la rivoluzione e in 13 mesi hanno fatto un disastro. E scappano perché la manovra di ottobre sarebbe e sarà una manovra drammatica per questo paese. Hanno fermato il paese, aumenta la cassa integrazione, crollano i fatturati, le promesse che hanno fatto sono insostenibili. Da giorni dicevamo che l’esperimento gialloverde è fallito sull'altare delle loro bugie, dei loro litigi e sgambetti. Bisogna voltare pagina e salvare questo paese», ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, questa sera a margine della Festa Pd di Villalunga (Reggio Emilia).

«Come segretario del partito dico: questa volta, per prima cosa l’Unità. Cancelliamo la dimensione dell’Io e cominciamo a ragionare col noi per non far cadere questo paese nelle mani di Salvini. Io sono ottimista».

«Per favore, da oggi in poi: unità, unità, unità nel campo del centrosinistra che è innanzitutto il Pd. Potremmo fare il migliore dei programmi possibili ma senza unità non saremo mai credibili. Per vincere le elezioni politiche è recuperare la cultura del noi contro l’egoismo dell’Io», ha aggiunto Zingaretti.

