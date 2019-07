Ars, arriva il "collegato": 6 milioni di euro per musei, fondazioni e centri antimafia

Il collegato sbarca all'Ars: si tratta di ben 48 articoli con una spesa di sei milioni e mezzo. E c'è di tutto, dai contributi per enti e associazioni alla nascita di fondazioni. Soldi anche per assunzioni e stabilizzazioni. Il tutto con uno sponsor politico dietro.

C'è un testo che, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, prevede un finanziamento da 250 mila euro per dar vita, nel Siracusano, al museo del Nero d'Avola e delle etichette del vino siciliano, uno che permette di acquisire lo spazio dove sorgeva villa Deliella a Palermo e realizzarvi un museo del Liberty e della Belle Epoque.

Poi i contributi ex tabella H: 100mila euro andranno all'istituto per ciechi Florio Salamone, 50 mila euro all'Istituto audiofonolesi di Marsala e 500 mila all'università Kore di Enna, il teatro Bellini di Catania avrà 400 mila euro in più, Taormina Arte 150 mila euro in più, le Orestiadi di Gibellina 50 mila euro in più. Per gli ex dipendenti della Pumex di Lipari un altro articolo prevede il passaggio alla Resais.

