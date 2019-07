Post terremoto, Musumeci: "Intesa sul nome dell'ex magistrato Scalia"

"Abbiamo parlato di terremoto, di post terremoto e di viabilità. Abbiamo evidenziato come in Sicilia non sia stato ancora nominato il commissario post terremoto, nonostante il sisma sia avvenuto nel dicembre dello scorso anno". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al termine della riunione del Cipe.

"Con il sottosegretario Crimi c'è stata un’intesa sul nome dell’ex magistrato Salvatore Scalia, dopo la fase dell’emergenza si aspetta quella della ricostruzione - ha aggiunto Musumeci -. Il presidente Conte mi ha assicurato che nei prossimi giorni firmerà la proposta per il commissario".

