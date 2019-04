Europee, la Lega deposita la lista per Sicilia e Sardegna: tutti i nomi

E' stata depositata, in corte d'appello a Palermo dal senatore Stefano Candiani che è commissario della Lega in Sicilia, la lista del Carroccio per le elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio.

Il capolista è il vice premier Matteo Salvini, lo segue quindi Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale degli enti locali. Poi Angelo Attaguile, già deputato nazionale della Lega, l'imprenditrice Maria Concetta Hoops di Mazara del Vallo (Tp), Annalisa Tardino, ex candidato sindaco di Licata (Ag).

Ed ancora, l'avvocato Francesca Donato, dal luglio 2013 presidente dell'associazione Progetto Eurexit che sostiene l'uscita dell'Italia dall'Eurozona e già candidata alle europee 2014 sempre con la Lega Nord; il sardo Massimiliano Piu, tra gli esponenti della Lega più rappresentativi della provincia dell'Ogliastra e la sassarese Sonia Pili.

Tra gli esclusi eccellenti, Fabio Cantarella, assessore a Catania nella giunta di centrodestra di Salvo Pogliese, e assieme a Gelarda, responsabile della Lega degli enti locali nella Sicilia orientale.

