Raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania. Toninelli: "Giorno importante per la Sicilia"

"Oggi è un giorno importante per la Sicilia. Vogliamo investire tanto e il turismo penso abbia dei margini di crescita enorme". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, è arrivato a Catenanuova, nell’Ennese, per l’avvio dei lavori della realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania.

"Credo che sia un buon giorno - ha poi aggiunto - e la mia presenza qui lo dimostra ed è per far sì che il cantiere sia ancora più veloce e che si arrivi al termine dei lavori ancora più velocemente per dare delle conclusioni importanti ad un Paese che ne ha assolutamente di bisogno"

Presenti nel cantiere del tratto di linea Catania Bicocca-Catenanuova, oltre al ministro Toninelli, anche l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Commissario per l’itinerario Palermo-Catania-Messina, Maurizio Gentile. l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e il sindaco di Catenanuova Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

Ferrovie, Toninelli inaugura i lavori del raddoppio della Palermo-Catania. Le foto della giornata Danilo Toninelli intervistato dai giornalisti Visita del ministro Toninelli Il cantiere Ruspe in azione I lavori La conferenza stampa Danilo Toninelli

Sono tredici i miliardi che Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs italiane, mette in campo per la cura del ferro in Sicilia. Lo ricorda Rfi a margine dell’inaugurazione. La rete regionale siciliana, sottolinea Rfi, è oggetto di importanti e significativi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, che confermano la centralità dell’Isola nel piano di investimenti del Gruppo e determineranno positive ripercussioni sul trasporto ferroviario sia regionale sia a media e lunga percorrenza, migliorando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.

Gli interventi in corso e quelli programmati lungo l’itinerario Messina-Catania- Palermo, sottolinea Rfi, consentiranno di innalzare la velocità fino a 250 chilometri l’ora e la conclusione per fasi permetterà progressive riduzioni dei tempi di percorrenza, a vantaggio delle persone che viaggiano per motivi di lavoro, studio e turismo. A lavori ultimati, il viaggio tra Messina e Catania sarà coperto in 45 minuti, contro i 70 di oggi, e quello fra Catania e Palermo in un’ora e 45 minuti, con un risparmio di circa un’ora rispetto alla percorrenza attuale.

Rfi, inoltre, garantisce la continuità territoriale dei servizi ferroviari con la Sicilia attraverso il traghettamento di treni passeggeri e merci tra Villa San Giovanni e Messina. A novembre 2018 è stata inaugurata Trinacria, la nuova nave di Bluferries (controllata di Rfi), e nel 2020 entreranno in servizio una nuova nave di Rfi e la gemella di Trinacria. Ed è stata già avviata la progettazione un’ulteriore nuova nave Ferroviaria.

