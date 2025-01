Dalla Cina Xi manda il suo uomo da Trump, TikTok un banco di prova

La Cina e il presidente Xi Jinping si preparano all’imprevedibilità di Donald Trump alla Casa Bianca, nella versione 2.0 con i temuti dazi fino al 60% sul made in China. Ma all’attenzione di Pechino non è sfuggito che il tycoon sta dando il via al suo secondo mandato partendo dal Dragone con spunti d’interesse. Xi ha inviato a Washington il vice Han Zheng (nella foto) a rappresentarlo all’insediamento, prove di un faticoso dialogo bilaterale che ha nel caso TikTok il suo primo banco di prova.

Per motivi d’immagine soprattutto interna, Xi non poteva accettare l’inedito invito del tycoon, presentarsi di persona nella platea di Capitol Hill e omaggiare The Donald. Ma il leader cinese non ha disdegnato l’iniziativa, vista come il riconoscimento che il nuovo inquilino della Casa Bianca lo vede sì come avversario, ma anche come interlocutore privilegiato. Un messaggio apparso più chiaro dopo la telefonata tra i due leader di venerdì scorso, quando il tycoon ha scritto su Truth che «il presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!».