Usa 2024, Nancy Pelosi rieletta a 84 anni: «Biden sa che gli voglio bene»

Nancy Pelosi è stata rieletta alla Camera. L’ottantaquattrenne ex speaker, prima donna a ricoprire la carica, è fra gli artefici di quello che Joe Biden considera una specie di «golpe» che, a luglio, lo ha costretto a passare il testimone a Kamala Harris. Pelosi aveva commentato la decisione del presidente di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca: «Vedete l’esuberanza in giro? È meravigliosa, un cambiamento era necessario. Il presidente Joe Biden ha preso una decisione senza egoismi. Questa non è solo un’elezione, è un’elezione che dobbiamo vincere».

Biden non l’ha ancora perdonata e difficilmente lo farà mai: a metà ottobre, ai funerali di Ethel Kennedy, la matriarca di una delle famiglie più influenti d’America, non le ha rivolto la parola. Lei ha sempre negato di aver guidato l’operazione defenestrazione. «No, non ho condotto alcuna campagna di pressione. Non ho chiamato nessuno», ha detto Pelosi in un’intervista a un programma della Cbs. Alla domanda se Biden fosse «furioso» con lei, Pelosi ha risposto: «Beh, lui sa che gli voglio molto bene».