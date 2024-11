Trump ha vinto le elezioni americane: «Fermerò tutte le guerre», promette il tycon al mondo intero

Texas, il repubblicano Ted Cruz confermato al Senato

Secondo Nbc News e Associated Press, anche il senatore repubblicano Ted Cruz ha ottenuto una non scontata rielezione contro lo sfidante democratico, il deputato Colin Allred, di Dallas. Un avversario che si annunciava come particolarmente aggressivo e ben finanziato che era riuscito ad alimentare le speranze dei democratici del Lone State, il più grande e più popoloso stato meridionale degli Usa, notoriamente a maggioranza repubblicana. Cruz, esponente di spicco del Grand Old Party e senatore dal 2013, conosciuto per le sue posizioni fortemente conservatrici, secondo i pronostici è riuscito a preservare il suo dominio smentendo la narrativa di chi sosteneva che il Texas poteva voltar pagina alla luce dei cambiamenti demografici e della massiccia campagna democratica per portare più persone, e soprattutto le donne, alle urne. «Keep Texas, Texas» era stato il ritornello della campagna di Cruz già candidato alle primarie repubblicane del 2016, poi sconfitto da Donald Trump. «Stasera il popolo del Texas ha parlato, e il suo messaggio risuona chiaro come una campana in tutto il nostro grande stato: il Texas rimarrà nel Texas», ha dichiarato Cruz parlando a una folla di centinaia di persone, secondo quanto riportato dai media americani. Il senatore riconfermato ha preso la parola in una salone decorato a festa di un hotel nel centro di Houston, secondo quando riportato dal New York Times. «La sua vittoria, ha sottolineato la testata, ha contribuito a garantire ai repubblicani il controllo del Senato Usa».