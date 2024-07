La «schermata blu della morte»: per gli esperti il tilt informatico non si risolve in poche ore

Una schermata blu - in gergo si chiama blue screen of death, la schermata blu della morte, associata ad errori fatali di un sistema operativo davanti ai quali non si può fare nulla, è apparsa su migliaia di computer in tutto il mondo, mandando in tilt i sistemi informatici di aeroporti, ospedali, banche e aziende. Un gigantesco down globale causato da un errore nell’aggiornameno di CrowdStrike, un software di sicurezza informatica presente su Windows, una sistema operativo molto popolare e diffuso.

«Per ripristinare i computer coinvolti dal guasto informatico potrebbero volerci dei giorni, non è una situazione che si risolve in poche ore», spiega all’Ansa Pierluigi Paganini, professore di Cybersecurity presso l’Università Luiss Guido Carli. «CrowdStrike - aggiunge - ha fornito una soluzione manuale temporanea che consente nel cancellare un file particolare chiamato C-00000291*sys*, ma in alcuni casi il personale dovrà andare fisicamente su alcune macchine e la soluzione può essere più o meno complessa a seconda di quanti computer possiede un’azienda, si pensi ad un aeroporto o ad un ospedale, dove l’intervento manuale va fatto su centinaia di macchine. Inoltre, sui pc cifrati le operazioni di ripristino potrebbero richiedere più tempo». «È una soluzione temporanea che tecnicamente si chiama “workaround”- prosegue l’esperto - in attesa di un aggiornamento automatico da remoto, che però prevede ci sia stato prima lo sblocco manuale».