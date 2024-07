Guasti informatici segnalati in tutto il mondo: in panne banche, media, compagnie aeree. La causa un errore di aggiornamento

Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico.

Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati. Lo riferisce la Bbc. United, Delta e American Airlines, tutte basate negli Stati Uniti, hanno imposto uno «stop globale a terra» per tutti i loro voli. Quelli attualmente in viaggio proseguiranno fino a destinazione, ma per ora non decolleranno altri voli, precisa la Bbc.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato «azioni di mitigazione» dopo le interruzioni del servizio. «I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione», ha affermato l’azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti «potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365». L’annuncio è arrivato mentre l’Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.

Guasti informatici per errore aggiornamento software: non si tratterebbe di un attacco

L’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker.

È quanto si apprende da fonti informate. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

In Borsa scivolano le compagnie aeree col guasto Microsoft

I problemi informatici che stanno bloccando anche i voli e gli aeroporti si riflettono sull’andamento delle Borse europee e in particole delle compagnie aeree. A Parigi, dove il listino è peggiorato (-0,66%) come nel resto del Vecchio Continente, dopo i problemi che hanno interessato anche il calcolo degli indici di Londra (-0,72%) e Milano (-0,53%), Air France-Klm perde il 2,25%. A Francoforte (-0,73%) Lufthansa scivola del 2,58%, A Londra Easyjet perde il 2,37% e, alla Borsa di Dublino, Ryanair il 3,27%.

Ita: «Al lavoro per limitare i disagi»

«Ita Airways comunica che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni». Lo scrive la compagnia precisando che sta «lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia»

I disservizi digitali non toccano Fiumicino ma ritardi su voli

Non ci sono conseguenze sui sistemi operativi all’aeroporto di Fiumicino legati al disservizio dei sistemi digitali mondiali.

Ma si registrano ritardi per gli inevitabili riflessi, su voli per gli Usa e per l’Europa, con ritardi. Aeroporti di Roma segnala che, «nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it» . Al momento risultano ritardi, in media tra i 60 ed i 90 minuti, voli diretti a New York (3 collegamenti), Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Filadelfia, Alicante, Barcellona, Londra, Manchester, Edimburgo.

Aeroporto di Catania: possibili disservizi per il tilt informatico

La società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso, comunica che «a causa di un guasto informatico mondiale sui sistemi di alcune compagnie aeree, potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri».

Tilt informatico: in aeroporto Palermo tre voli cancellati

Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree.

È questa la situazione all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo palermitano, Gesap. Al momento, le società di handling stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo.

Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni - si legge in una nota - rivolgersi alle compagnie aeree.

Borsa Italiana: «Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato»

Borsa Italiana ha reso noto che il «valore dell’indice Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato».

Il problema rientra nell’ambito dei disagi informatici a livello globale. L’indice Ftse Mib è fermo da alcuni minuti con un calo dello 0,70 per cento.

Anche l’indice Ftse 100 di Londra è fermo da alcuni minuti e registra un calo dello 0,53 per cento.

Turkish Airlines cancella 84 voli

La compagnia aerea Turkish Airlines ha cancellato 84 dei suoi voli in programma per oggi a causa dei guasti informatici segnalati in tutto il mondo, probabilmente dovuti ad un errore nell’aggiornamento del software di cybersicurezza Crowdstrike.

La compagnia rimborserà i passeggeri interessati dai disagi oppure darà loro il diritto di usufruire di altri voli, fa sapere la tv di Stato Trt.

Turkish Airlines aveva denunciato in mattinata problemi «con i biglietti e le operazioni di check-in e prenotazione» in relazione al gusto informatico e assicurato che le operazioni stavano gradualmente tornando alla normalità. Anche i servizi della banca turca Denizbank sono stati colpiti dal guasto informatico mentre il ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uraloglu, ha assicurato che non ci sono stati attacchi informatici in relazione al guasto e che nel giro di poche ore non ci saranno più disagi per i cittadini.

Nella foto passeggeri bloccati all'aeroporto di Barcellona