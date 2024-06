La scheda: Assange, un caso internazionale esploso nel 2010

Un caso «trascinatosi troppo a lungo», come lo ha definito un portavoce del governo australiano, commentando la notizia dell’accordo raggiunto con il Dipartimento della giustizia Usa che ha permesso la scarcerazione di Julian Assange, 52 anni, fondatore di WikiLeaks. È nel 2010, infatti, che Julian Paul Assange - Hawkins all’anagrafe di Townsville, città australiana dove è nato il 3 luglio 1971 - ha assunto un’ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks, l’organizzazione nata nel 2006 di cui è cofondatore, documenti statunitensi segretati, ricevuti dall’ex militare Chelsea Manning, riguardanti crimini di guerra in Afghanistan e Iraq, causando secondo il Dipartimento di giustizia Usa problemi di sicurezza nazionale agli Stati Uniti.

Una pubblicazione che gli frutta svariati encomi e onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la Medaglia d’oro per la Pace con la Giustizia dalla Fondazione Sydney Peace e il Premio per il Giornalismo Martha Gellhorn), persino la proposta di un Nobel per la pace, ma anche una serie di problemi con la giustizia americana e non solo.