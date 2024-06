Assange è libero: l'uomo di Wikileaks ha lasciato il carcere di Londra, era detenuto da cinque anni

Julian Assange è libero e ha lasciato il Regno Unito e il carcere di massima sicurezza vicino a Londra dove era stato incarcerato per cinque anni, Lo ha annunciato oggi WikiLeaks dopo la notizia dell’accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana.

Il fondatore di Wikileaks, si legge in un comunicato pubblicato sull’account X dell’organizzazione, «ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito».

«Questo, viene specificato da Wikileaks, è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato».