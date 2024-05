Nessun sopravvissuto tra gli otto passeggeri dell'elicottero precipitato, morto il presidente dell'Iran Raisi

l governo iraniano ha annunciato che continuerà ad operare «senza interruzioni» dopo la morte del presidente Raisi. «Il presidente del popolo iraniano, laborioso e instancabile..., ha sacrificato la sua vita per la nazione», si legge in un comunicato del governo.

«Assicuriamo alla nazione leale che, con l’aiuto di Dio e il sostegno del popolo, non ci sarà la minima interruzione nell’amministrazione del Paese», aggiunge la nota.

Il governo rassicura: nessun problema per la gestione del Paese

Il governo iraniano ha assicurato che «non ci saranno problemi» nell’amministrazione del Paese dopo la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero.

«Con l’aiuto di Dio onnipotente e del popolo, non ci saranno problemi nell’amministrazione del paese», ha affermato l’esecutivo in una nota al termine della prima riunione dopo l’annuncio della morte del capo dello Stato, «Assicuriamo alla nostra nazione leale, grata e amata che il cammino pieno di onore continuerà con lo spirito dell’instancabile Ayatollah Raisi, eroe e servitore del Paese».

La nota descrive Raisi, 63 anni, come un lavoratore instancabile che «ha sacrificato la sua vita per il Paese».

I media statali hanno pubblicato una fotografia del posto di Raisi nel Gabinetto occupato da una foto del presidente e da un turbante nero, come quello che era solito indossare.