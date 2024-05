Elicotteri scadenti, l'Iran paga il prezzo delle sanzioni

Rendendo difficile anche, nel piccolo, il reperimento di pezzi di ricambio essenziali per la manutenzione di velivoli, perfino di quelli in dotazione al presidente.

E dopo la successiva quarta ondata di sanzioni americane di novembre, potenziata poi nel 2019 con la diffida a tutti i Paesi dal commerciare con la Repubblica islamica. Il nuovo carico da 90 imposto dagli Stati Uniti si estendeva alle banche. Ma l'Iran era già sotto l'incudine delle sanzioni delle Nazioni Unite, che pure non colpivano l'industria petrolifera iraniana, al contrario di quelle dell'Unione europee, che dal 2012 hanno preso di mira l'export di idrocarburi, che produce introiti per oltre 480 miliardi di dollari. In particolare, a colpire duro sono le sanzioni europee, che hanno obbligato Teheran a dirottare il grosso del suo export verso la Cina.

Nel complesso, negli ultimi anni l'Iran è stato il Paese più colpito dall'embargo economico al mondo, prima di cedere il primato, in ondate successive, alla Russia, dopo l'invasione del l'Ucraina nel febbraio del 2022.

Uno degli effetti di questa pressione è stato il lancio della cosiddetta "economia di resistenza", concepita come manifesto ideologico dalla Guida Suprema Ali Khamenei fin dal 2007 e implementata già a partire dal 2012-13, con il tentativo di riempire i vuoti con un incremento della produzione nazionale, tentando di bandire i beni di lusso importati: un regime che ha dato invece vita ad un mercato nero, che comprendeva dal petrolio ai beni di consumo.