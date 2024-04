Raid di Israele a Damasco sull'ambasciata, ucciso un capo pasdaran

Sale pericolosamente la tensione in Medio Oriente: Israele ha colpito Damasco, centrando un edificio del consolato iraniano e uccidendo diversi pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi e il suo vice. Un obiettivo di prim’ordine, considerato il più importante dopo la morte di Soleimani: il comandante della Forza Quds e responsabile per la Siria ed il Libano era la testa di ponte tra Teheran e gli Hezbollah e, probabilmente, l’uomo che garantiva le armi iraniane al partito di Dio. Un’operazione che rischia di innescare la vendetta degli ayatollah: «La risposta sarà dura», ha ammonito l’ambasciatore iraniano in Siria Hossein Akbari.

Il raid - di cui Israele finora non ha confermato la responsabilità - ha preso di mira Damasco e la sede del consolato in cui c’era anche la residenza dell’ambasciatore, uscito incolume insieme alla famiglia. Tra le macerie dell’edificio colpito ci sono - secondo l’Osservatorio per i diritti umani in Siria - i corpi di almeno altre tre persone, oltre ai 5 pasdaran.