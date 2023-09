Ecatombe in Marocco, il terremoto fa più di 2.000 morti

Ecatombe in Marocco per il terremoto 7.0 che ha colpito una zona a 70 chilometri da Marrakech.

Almeno 2.000 morti e migliaia di feriti, moltissimi in gravi condizioni. Il numero dei feriti è salito a 2.059, di cui 1.404 in condizioni critiche.

Il bilancio è destinato a peggiorare. Il sisma generato dalla placca nordafricana. In ginocchio la città vicina all’epicentro, crollate antiche mura e un minareto.

Devastata la kasbah nella Medina: «Notte da incubo, sembrava una bomba: abbiamo perso tutto».

Decretati tre giorni di lutto nazionale. Almeno 400 italiani nella zona colpita: «Stanno tutti bene», fa sapere la Farnesina che è al lavoro per assisterli. Preoccupazione per una famiglia di turisti bloccata sui monti dell’Atlante: «Abbiamo paura». Poi le ruspe per liberare la strada dalla frana.

Servono coperte e medici, il mondo pronto a portare aiuti e assistenza. Per la Croce Rossa, l'emergenza potrebbe durare anni.