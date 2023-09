Il terremoto in Marocco, i morti sono 820 e i feriti 672: il numero aumenta di ora in ora

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Marocco la notte scorsa è aumentato a quota 820: lo scrive il media marocchino Medias24 sul suo sito. I feriti, aggiunge, sono almeno 672, di cui 205 in gravi condizioni. Secondo il nuovo bilancio ufficiale, riporta Medias24, 394 vittime sono state segnalate nella provincia di Al Haouz, 271 nella provincia di Taroudant e 91 nella provincia di Chichaoua. Seguono le province di Ouarzazate con 31 morti, Marrakech (13), Azilal (11) e la prefettura di Agadir-Ida-Ou-Tanane (5). Nella Grande Casablanca si contano 3 vittime e una nella provincia di El Jadida.

Il bilancio rischia di aggravarsi, nella mattina che segue la notte di terrore tra i crolli e il panico per il sisma di magnitudo 7 che ha colpito una zona a circa 70 chilometri da Marrakesh. Tra i ferti «nessun italiano», secondo quanto ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che è in contatto costante con l’ambasciata a Rabat e il consolato a Marrakech per dare massima assistenza ai nostri connazionali: ne risultano circa 200 sul territorio marocchino. «La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per minuto l’evolversi per la situazione», ha sottolineato il titolare della Farnesina. Mentre la premier Giorgia Meloni ha garantito «la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza». Una vicinanza a Rabat espressa da più parti, a partire dall’Ue che si dice pronta a fornire al Marocco «tutta l’assistenza necessaria». Le condoglianze arrivano da più parti, anche da Vladimir Putin che le ha rivolte al «popolo amico» del Marocco dopo il terremoto. E dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro è stato localizzato nel centro del Paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N’Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakesh. La scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. Poi la difficoltà nel raccogliere le informazioni dai territori più remoti, come i paesi che punteggiano l’Atlante che sono molto poveri, spesso senza collegamento internet, dove le case sono costruite con il caratteristico muro a pisé, realizzato in paglia, fango e sassi. Da subito poi grande paura nella medina di Marrakesh, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Si segnalano danni anche nella kasbah e crolli di abitazioni nella zona a nord est. Nella città nuova ci sono crepe nel campanile della chiesa cattolica di Gueliz. Crolli di facciate a Essaouira, sull’Oceano atlantico e a Ouarzazate, nel centro Sud.