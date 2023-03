Iran, la giornalista e attivista Masih Alinejad tra le donne dell'anno di Time

La giornalista e attivista Masih Alinejad, esiliata dall'Iran dal 2009, è tra le 12 donne dell'anno scelte da Time per "l'impatto significativo sulle loro comunità". La rivista mette in evidenza che Masih, 46 anni, denuncia da tempo a voce alta le restrizioni imposte alle donne in Iran e definisce l'hijab obbligatorio un "muro".

La sua attività ha scatenato la rabbia del leader della Repubblica islamica Ali Khamenei, confluita in un tentativo di rapimento nel 2021. L'anno scorso, inoltre, il Dipartimento di Giustizia Usa ha affermato che c'è una cospirazione per assassinarla. "Le donne iraniane sono il più grande nemico di Kahmenei", ha dichiarato Alinejad, "ha paura di noi più di ogni altra cosa". In un'intervista al Time, l'attivista ha ricordato che non abbraccia e non vede la madre da 13 anni: "Ho dimenticato il suo volto", ha detto, ma "l''Iran è dentro di me. Sono lì ogni singolo giorno attraverso i miei social media": l'unico modo per connettersi con la sua patria, dove vive ancora l'anziana madre.

La profondità del suo legame con i giovani iraniani - ha quasi 9 milioni di follower su Instagram - le fa dire che la Repubblica islamica ha i giorni contati. "Le parole significano: perché sono una donna, fiorisco attraverso le mie ferite", ha detto Masih, che vive con il marito e il figlio negli Usa in un rifugio segreto dell'Fbi

© Riproduzione riservata