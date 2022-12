Allerta bombe a Madrid, busta incendiaria al presidente Sanchez

Sei buste marroni con all’interno materiale pirotecnico artigianale, almeno quattro con la stessa calligrafia, sono state arrivate ai loro destinatari in Spagna: il presidente Pedro Sanchez, il ministro Margarita Robles, le ambasciate di Ucraina e Stati Uniti, la base aerea di Torrejon e un’azienda produttrice di armi a Saragozza.

L’ultimo in ordine di tempo è stato individuato e fatto esplodere oggi pomeriggio presso l’ambasciata Usa a Madrid e il primo è stato intercettato il 24 novembre dai servizi di sicurezza della Moncloa in una ricerca di routine della posta indirizzata al presidente, anche se la notizia è stata resa pubblica solo oggi. Il Segretario di Stato per la Sicurezza Rafael Perez, numero due del ministero dell’Interno, ha fatto un resoconto in un’affollata conferenza stampa convocata.

Le buste sarebbero partite «dal territorio nazionale». Gli inquirenti stanno già analizzando eventuali tracce di impronte digitali o di DNA, nonchè le caratteristiche delle buste, la loro tracciabilità, i timbri postali se presenti o il materiale pirotecnico stesso.

Riguardo a questo materiale, il capo dell’Interno ha specificato che si tratta di «un composto con caratteristiche simili a quelle usate nei fuochi d’artificio» e che il contenuto è «fatto in casa» e di natura «deflagrante», cioè un dispositivo infiammabile che produce un bagliore, non un’esplosione. Perez ha spiegato che ciò che si produce è una «fiammata» e non un’esplosione con un cambiamento di pressione e distruzione di qualsiasi cosa si trovi nell’ambiente.

Ci sono «somiglianze» nell’"aspetto» di tutte le buste che non ha voluto specificare e che «possono determinarne l’origine». Fonti vicine alle indagini dicono che le buste inviate all’ambasciata ucraina, all’azienda produttrice di armi Instalaza di Saragozza, alla base aerea di Torrejon de Ardoz (Madrid) e al Ministero della Difesa presentavano la stessa calligrafia sugli indirizzi, scritta a biro e in lettere maiuscole. Le fonti suggeriscono che almeno quattro di questi - tutti tranne quello indirizzato a Sanchez - sono stati inviati dalla stessa persona a entità collegate in un modo o nell’altro alla guerra in Ucraina.

Delle sei buste, quattro sono state fatte esplodere in modo controllato - quelle inviate a Pedro Sanchez, Margarita Robles, all’azienda produttrice di armi Instalaza di Saragozza e all’ambasciata statunitense - mentre quella inviata all’ambasciata ucraina è deflagrata e ha provocato lievi ferite a un dipendente. L’unica che è stata «neutralizzata» stamattina è stata quella inviata alla base aerea di Torrejon, il che faciliterà l’analisi «sia dell’imballaggio che del materiale deflagrante utilizzato e del meccanismo di detonazione usato», ha aggiunto Perez, dopo aver fornito un resoconto cronologico della ricezione di ciascuna delle buste. «Siamo in una fase iniziale dell’indagine e sarebbe rischioso parlare di linee di indagine specifiche o se ci sono altre procedure simili in altri Paesi europei», ha concluso il Segretario di Stato.

