Roma, l’ex pilota Giulia Schiff al sit-in della comunità ucraina contro la Russia

È cominciata sulle note di Bella Ciao in lingua ucraina la manifestazione dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia a Roma, nei pressi di piazza Venezia, contro l’aggressione russa. All’evento hanno partecipato Giulia Schiff, ex pilota veneziana 23enne arruolata in Ucraina, tornata in Italia per un breve periodo, e il veterano di guerra Roman Maksymets, ferito nel 2016 a 32 anni a Marianka, nel Donbass, dove ha perso in prima linea due gambe e un braccio. “Non pensavo che la guerra potesse arrivare ad aver ora tali dimensioni», ha detto Maksymets.

Tra le bandiere, oltre a quella nazionale dell’Ucraina, anche quella rossa e nera dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini.

