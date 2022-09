Iran, portava male il velo: una ragazza muore dopo l'arresto

Mahsa Amini, ragazza 22enne iraniana, è morta dopo essere entrata in coma martedì sera in seguito a un arresto a Teheran da parte della polizia perché non portava il velo in modo corretto. Lo rende noto IranWire.

Secondo la sezione iraniana di Amnesty International, la ragazza "è stata arrestata in modo arbitrario dalla cosiddetta polizia della moralità" e ci sono accuse rispetto a presunte torture durante la detenzione. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come fa sapere il governo di Teheran, ha chiesto al ministero dell'Interno di aprire un'inchiesta sulla morte della ragazza.

