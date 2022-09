Reporter italiano ferito in Ucraina: "Sto bene, sono al sicuro"

Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. Contattati dall'ANSA, alla Farnesina riferiscono di essere "in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero.

"Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l'importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!". Lo scrive su Facebook Mattia Sorbi.

I militari russi stanno fornendo aiuto al giornalista italiano ferito in Ucraina, Mattia Sorbi. Lo dice il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass, affermando che Sorbi è stato "ferito da una mina ucraina".

"Vogliamo che inizino esportazioni di grano dalla Russia". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, facendo sapere che la Turchia si aspetta che questo accada. "Purtroppo, il grano che è stato esportato va ai Paesi ricchi e non a quelli poveri", ha aggiunto il presidente turco a proposito delle esportazioni di cereali dall'Ucraina che, dopo essere state interrotte da fine febbraio a causa dell'invasione russa, sono riprese in agosto, in seguito a un accordo tra Ankara, Kiev, Mosca e Onu.

I tentativi di indebolire la Russia non hanno avuto successo nonostante 11.000 sanzioni. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, citato dalla Tass.

