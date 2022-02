Scholz avverte Putin: «Nessuno è d'accordo coi russi, prepariamo maxi sanzioni»

L’Osce, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, terrà una riunione straordinaria oggi dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le due regioni separatiste ucraine come indipendenti e ordinato alle sue truppe di entrare «per un’operazione di peacekeeping» nella zona. La presidenza polacca dell’Osce ha convocato una sessione del Consiglio permanente in forma rafforzata «per affrontare -si legge nella nota- la violazione del diritto internazionale e dei principi fondamentali dell’Osce».

Come risposta al riconoscimento delle repubbliche autoproclamate del Donbass, ha detto Olaf Scholz durante una conferenza stampa a Berlino a fianco del premier irlandese Micheal Martin, «è necessario un pacchetto rapido e massiccio da parte dell’Ue sviluppato d’intesa con gli Stati Uniti». Scholz ha ribadito che «al Consiglio di sicurezza Onu noi e altri Stati abbiamo messo in chiaro che la Russia non ha alcun consenso nel mondo per le sue azioni».

Putin riconosce il Donbass e invia le truppe russe, la guerra in Ucraina è più vicina Filorussi sfollati da Donetsk Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata repubblica di Donetsk Putin firma i decreti di riconoscimento La firma in diretta tv Putin con il Consiglio di Sicurezza Alla Casa Bianca tv accese sul discorso di Putin Il ministro britannico Liz Truss Esercitazioni militari per i civili a Kiev Riservisti dell’esercito ucraino

Il presidente russo Vladimir Putin, dice ancora il cancelliere tedesco, «aspetta solo una provocazione per avere un pretesto per invadere l’intera Ucraina». A detta di Scholz, le azioni della Russia «sono incomprensibili e ingiustificabili. Sono ore e giorni difficili per l’Europa - ha aggiunto il successore di Angela Merkel -, a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale c'è di nuovo la minaccia di una guerra nell’Europa dell’Est. È nostro compito di scongiurare una tale catastrofe». Per questo motivo, ha insistito Scholz, «lancio di nuovo un appello alla Russia di aiutare» ad evitare un tale scenario.

