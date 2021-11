Olimpiadi invernali di Pechino, gli Usa minacciano il boicottaggio diplomatico

Joe Biden ha detto che gli Usa stanno considerando un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino in febbraio, per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina.

«È una cosa che stiamo considerando», ha detto il presidente ai giornalisti, pochi giorni dopo il suo summit virtuale con Xi Jinping.

Gli atleti gareggeranno, ma né il capo della Casa Bianca né altri membri del governo andranno alle cerimonie ufficiali. Uno schiaffo per Xi, pur se calibrato rispetto al boicottaggio completo.

