Tragedia sul set: l'attore Alec Baldwin spara e uccide la direttrice della fotografia

Tragedia sul set di 'Rust', un film western con protagonista Alec Baldwin in lavorazione nel New Mexico, negli Stati Uniti. L'attore ha premuto il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo la direttrice della fotografia durante le riprese del film.

La vittima è la 42enne Halyna Hutchins, mentre il 48enne regista Joel Souza è rimasto ferito. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine.

Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film", ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.

"Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo", si legge nel comunicato dello sceriffo.

'Rust' è un western scritto e diretto da Joel Souza, con Alec Baldwin come co-produttore e nella parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all'impiccagione per omicidio.

