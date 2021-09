Astronauti cinesi nello Spazio per 3 mesi, missione da record

Tre astronauti cinesi hanno completato una missione spaziale di tre mesi, la più lunga mai effettuata dalla Cina. I tre uomini avevano lasciato la Terra a giugno a bordo della navicella spaziale Shenzhou-12. La loro missione di 90 giorni è la più lunga mai effettuata nello spazio dagli astronauti cinesi, ha detto l’agenzia di stampa ufficiale del Paese, senza specificare quando è previsto il loro ritorno sulla Terra.

Secondo New China, la nave spaziale si è separata dalla stazione di Tiangong a cui era stata attraccata per tre mesi alle 8.56 ora di Pechino (0.56 GMT). In un contesto di tensione con l’Occidente, il successo della missione è motivo di prestigio per Pechino, che il primo luglio ha celebrato il centenario del Partito Comunista Cinese (PCC). La stazione spaziale cinese, una volta completata, sarà di dimensioni simili all’ex stazione sovietica Mir (1986-2001). La sua durata sarà di almeno dieci anni.

La Cina ha deciso di costruire la propria stazione spaziale dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di consentirle di partecipare alla Iss, la stazione spaziale internazionale. Quest’ultima - che riunisce Stati Uniti, Russia, Canada, Europa e Giappone - dovrebbe andare in pensione nel 2024, anche se la Nasa ha parlato di una possibile estensione oltre il 2028.

