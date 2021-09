In orbita il razzo con quattro civili: scatta l'era del turismo spaziale

Sono in orbita i quattro avventurieri dello spazio della Inspiration4, la prima vera missione della storia spaziale interamente composta da civili. Partiti questa notte, alle 02:02 ora italiana con un razzo Falcon 9 dalla base americana di Cape Canaveral, le due donne e i due uomini resteranno in orbita per circa 3 giorni.

Inspiration4 è una pietra miliare nell’avventura umana nello spazio e uno spartiacque per il cosiddetto turismo spaziale. La capsula con i 4 civili a bordo è partita come previsto alle 02:02 ora italiana spinta da un Falcon 9 - sia il razzo che la capsula sono realizzate da SpaceX - e in pochi minuti ha raggiunto la sua orbita a quasi 600 chilometri d’altezza da dove gli astronauti potranno osservare la Terra e realizzare una serie di esperimenti per circa 3 giorni prima di iniziare una manovra di rientro. L’intera missione è automatizzata, le persone a bordo non dovranno infatti intervenire in alcun modo nel pilotare la navetta se non in casi di emergenze, eventualità per le quali sono stati ovviamente addestrati in questi mesi.

Inspiration4 è la terza missione «turistica» in questo 2021 ricco di momenti importanti, poche settimane fa erano state lanciate anche le capsule di Blue Origin e Virgin Galactic con equipaggi di civili ma si trattava in entrambi i casi di brevi «salti» suborbitali, erano infatti durati solo pochi minuti e non avevano completato orbite attorno al pianeta.

Inspiration4, pagata interamente dal miliardario americano Jared Issacman, è invece un grande passo in avanti rispetto alle precedenti, tanto da rappresentare una tappa davvero storica per l’esplorazione umana dello spazio e nella cosiddetta space economy. In alcuni tweet e un articolo sul proprio sito la Nasa, non coinvolta direttamente nella missione, ha sottolineato il traguardo raggiunto: «Inspiration4 incarna la nostra visione del futuro in cui aziende private possono trasportare cargo e persone in orbita bassa. Più opportunità di volo = più opportunità per la scienza», e «Il lancio di oggi rappresenta una importante pietra miliare nell’obiettivo di rendere lo spazio in qualcosa di tutti».

Oltre a Issacman, i protagonisti di Inspiration4 sono Haley Arceneaux, Sian Proctor e Chris Sembroski: 4 persone che in qualche modo sono state selezionate per rappresentare 4 virtù dell’epoca moderna - leadership, speranza, generosità e prosperità - e il cui obiettivo primario sarà quello di riuscire a raccogliere con quest’avventura spaziale fondi a sostegno dell’ospedale pediatrico St. Jude. Durante questi tre giorni i quattro astronauti civili dovranno compiere una serie di esperimenti scientifici ma, grazie a una magnifica cupola montata sulla capsula Crew Dragon in sostituzione del boccaporto normalmente usato per agganciarsi alla Stazione Spaziale Internazionale, potranno anche trascorrere parte del loro tempo a osservare e fotografare il pianeta da una delle più belle «finestre» mai realizzate dall’uomo.

