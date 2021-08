Kabul, le prime immagini dopo l'attentato all'aeroporto

Arrivano le prime immagini delle forti esplosioni avvenute all'aeroporto di Kabul. Tanta paura tra la gente per i boati che hanno scosso la città. Non si conosce ancora in bilancio delle vittime, ma si parla già di "numerose" persone coinvolte.

#Afghanistan: dal video è possibile vedere due forti esplosioni all'aeroporto di #Kabul. Dai primi report sembra che l'attacco non sia riconducibile ai #talebani ma all'#isis. Ancora il bilancio delle eventuali vittime non è chiaro. Agghiacciante il rumore delle esplosioni. pic.twitter.com/vJnOLo6hFi — DonSa (@Don_Lazzara) August 26, 2021

Come si vede nel video condiviso su Twitter da Don Lazzara, il cielo sull'aeroporto è stato letteralmente illuminato da due esplosioni che con i loro forti boati hanno messo in allarme la popolazione di Kabul.

L’esplosione sarebbe avvenuta presso uno dei cancelli di ingresso all’aeroporto di Kabul (l'Abbey Gate), ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, ed è stata seguita da colpi d’arma da fuoco. Numerose fonti riferiscono che l’esplosione avvenuta all’esterno dell’aeroporto di Kabul è dovuta a un «attacco suicida». Lo afferma su Twitter Zahid Gishkori, corrispondente del Washington Post

#Breaking (Graphic +18) Several injured in an explosion near Kabul airport gate. Follow us for updates. pic.twitter.com/XgyhhrNSJ1 — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

La gente si è riversata per strada dove regnano paura, disperazione e confusione. In lontananza si sentono voci di persone e bambini, mentre le ambulanze cercano di prestare soccorso alle vittime delle esplosioni.

© Riproduzione riservata