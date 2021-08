Afghanistan: la bandiera dei talebani sul palazzo presidenziale di Kabul, gli italiani tornano a casa

Gli Stati Uniti hanno ammainato la bandiera sulla loro ambasciata a Kabul e hanno trasferito quasi tutto il personale all'aeroporto, dove le forze statunitensi hanno assunto il controllo della sicurezza per garantire le partenze degli americani e degli altri occidentali dalla capitale afghana ormai in mano dei talebani.

"Possiamo confermare che l'evacuazione sicura di tutto il personale dell'ambasciata è stata completata", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una nota. "Tutto il personale dell'ambasciata si trova nell'aeroporto internazionale di Hamid Karzai, il cui perimetro è protetto dalle forze armate statunitensi".

Nelle ultime due settimane sono già arrivati negli Stati Uniti quasi 2.000 afgani in base a un programma speciale di immigrazione. L'evacuazione di migliaia di altre persone ammissibili a questo programma sarà "accelerata", ha affermato il Dipartimento di Stato. Gli afghani che avranno superato tutte le fasi dei controlli di sicurezza verranno inviati direttamente negli Stati Uniti, mentre la procedura avverrà in "luoghi terzi" per coloro per i quali non è stata completata.

La bandiera bianca dei Talebani, intanto, sventola sul pennone del palazzo presidenziale di Kabul. L'immagine è stata diffusa sui social. La bandiera, con una scritta nera che indica la testimonianza di fede dei musulmani, era stata utilizzata dai talebani quando presero il potere negli anni '90, proclamando per la prima volta la nascita dell'Emirato islamico dell'Afghanistan.

Da Doha un portavoce dell'ufficio politico dei talebani ha detto ad Al Jazeera che la guerra in Afghanistan "è finita", aggiungendo che sarà chiaro "presto" che tipo di governo ci sarà. Ed aggiungendo che il gruppo è pronto a dialogare con "personalità afgane", a cui verrà garantita la necessaria protezione. Il portavoce ha ribadito che la sicurezza sarà garantita ai cittadini e alle missioni diplomatiche.

Da Kabul, intanto è partito il volo dell'aeronautica militare con a bordo gli italiani, come ha annunciato il ministro Luigi Di Maio allo speciale Afghanistan di Radio 1.

L'arrivo a Roma è previsto nel pomeriggio. A bordo dell'aereo oltre ai nostri connazionali, ci sono anche una ventina di cittadini afghani.

© Riproduzione riservata