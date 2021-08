Coronavirus: lockdown prorogato di 7 giorni a Melbourne

Cinque milioni di persone nella seconda città più grande d’Australia rimarranno in lockdown per almeno un’altra settimana. Lo hanno annunciato le autorità locali, che hanno ammesso di non essere riuscite a frenare l’ultimo focolaio di Covid di Melbourne. La città è entrata nel suo sesto blocco pandemico giovedì scorso dopo che un nuovo cluster di varianti Delta è emerso in una scuola della città e si è rapidamente diffuso.

Daniel Andrews, il premier dello stato di Victoria, ha detto che le regole del lockdown saranno estese almeno fino al 19 agosto, dopo che 20 nuovi casi sono stati rilevati durante la notte, compresi diversi casi "misteriosi". "Ci sono troppi casi, le cui origini non sono chiare per noi", ha detto.

A Sydney, più di cinque milioni di persone stanno sopportando la loro settima settimana di permanenza in casa, attualmente prevista fino alla fine di agosto. Lo stato del Nuovo Galles del Sud ha registrato 344 nuovi casi, portando il totale dell’epidemia iniziata a Sydney a metà giugno a più di 6.100 casi.

Centinaia di migliaia di persone al di fuori di Sydney - a Newcastle, Byron Bay e più recentemente, Dubbo - sono in isolamento dopo i casi emersi negli ultimi giorni. Le autorità ripongono le loro speranze in una nuova campagna di vaccinazione, suggerendo che alcune restrizioni potrebbero essere allentate se abbastanza persone si vaccinano nelle prossime settimane.

"Se manteniamo il tasso di vaccinazione, arriveremo a sei milioni di vaccinazioni entro la fine di agosto, il che ci darà l’opportunità di pensare a quali libertà aggiuntive possiamo dare alla gente a settembre e ottobre", ha detto il premier Gladys Berejiklian. Il Paese ha registrato più di 37.000 casi di Covid-19 e 941 morti correlate fino ad oggi in una popolazione di 25 milioni di persone. AGI

