In Gran Bretagna stop mascherine dal 19 luglio, Johnson: "Pandemia non finita ma bisogna riaprire"

Boris Johnson ha formalizzato l'intenzione di procedere dal 19 luglio alla tappa definitiva dell’uscita dell’Inghilterra delle restrizioni del lockdown anti Covid, con la riapertura dei locali notturni, l’allentamento delle limitazioni sugli eventi collettivi, ma anche la fine dell’uso obbligatorio della mascherina nei locali pubblici al chiuso e del distanziamento sociale.

Il premier britannico si è detto fiducioso di poter escludere ulteriori rinvii dopo quello del 21 giugno malgrado l’aumento dei contagi causati dalla variante Delta - che continuerà, ha avvertito - grazie al contenimento dei vaccini su ricoveri e decessi. La pandemia di Covid è ben lontana dall’essere finita ma bisogna riaprire la società, ha affermato il premier britannico. «Non sarà certamente finita per il 19 luglio», ha riconosciuto il capo di Downing Street. Tuttavia, «dobbiamo essere onesti con noi stessi: se non possiamo riaprire la società nelle prossime settimane, quando saremo in grado di tornare alla normalità?».

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27.334 casi di Covid e 9 morti. Il numero dei contagi nella settimana del 29 giugno-5 luglio è cresciuto di poco oltre il 53% rispetto a sette giorni precedenti. Sono 45,35 milioni i britannici che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 33,73 quelli completamente immunizzati. Le stime indicano che per il 19 luglio ci saranno circa 50 mila contagi al giorno. Johnson ha sottolineato che la campagna vaccinale precede come previsto e l’immunizzazione resta efficace contro il coronavirus.

