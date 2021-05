Bielorussia: aereo dirottato, Usa annunciano sanzioni

Gli Usa hanno annunciato sanzioni contro il regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ieri si è incontrato con l’alleato russo, Vladimir Putin, alla luce delle critiche per il dirottamento da parte di Minsk di un volo Ryanair per arrestare il dissidente Roman Protasevich. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha chiesto "una indagine internazionale credibile su quanto è avvenuto il 23 maggio», definendolo «un affronto diretto alle norme internazionali".

L’amministrazione di Joe Biden sta lavorando con l’Ue su una lista di misure punitive mirate contro elementi chiave del regime di Lukashenko; intanto, il 3 giugno entreranno in vigore le sanzioni economiche contro nove aziende di Stato, reimposte ad aprile in seguito alla repressione delle proteste pro-democrazia.

Washington ha anche emesso un avviso a 'Non viaggiare' verso la Bielorussia per i cittadini americani e ha esortato i passeggeri Usa a usare "estrema cautela" nel prendere in considerazione di volare nello spazio aereo bielorusso. Ulteriori iniziative potrebbero colpire "coloro che sostengono la corruzione, gli abusi dei diritti umani e attacchi alla democrazia", ha avvertito Psaki. AGI

