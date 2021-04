Crescono i casi di Coronavirus nel mondo, ma ci sono 9 Paesi Covid free: ecco quali

Sono 148.471.751 i nuovi positivi nel mondo. Dati ancora in crescita (+673.217 rispetto alla giornata di ieri) e salgono anche i decessi: 3.133.338 nelle ultime 24 ore (+10.767 in un solo giorno). Numeri che fanno sempre più paura e che testimoniano una situazione al collasso soprattutto in alcuni Paesi definiti più poveri nei quali non soltanto mancano ospedali e attrezzature ma nei quali la campagna vaccinale non è partita o comunque è a ritmo ridotto. Occorre considerare che soltanto il 3% della popolazione mondiale risulta vaccinato (con 2 dosi o monodose) e il 7,1% ha ricevuto almeno una dose.

Mongolia, Thailandia e India sono i Paesi nei quali è aumentata maggiormente la percentuale di positivi negli ultimi 7 giorni e sono Paesi nei quali non si riesce a far fronte all'emergenza.

Ma ci sono anche "paradisi" covid free. Sono stati piccolissimi dove il Coronavirus non c'è. Si tratta di Tagikistan, Macao, Saint Kitts e Nevis, Groenlandia, Montserrat, Vanuatu, Isole Marshall, Sant'Elena, Micronesia. Piccoli "paradisi", appunto, dove al momento non sono registrati casi.

© Riproduzione riservata