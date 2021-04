Francia, morta la poliziotta accoltellata in un commissariato a Rambouillet. Deceduto anche l'aggressore

È morta la funzionaria di polizia, addetta a funzioni amministrative, accoltellata in un commissariato a Rambouillet, 60 chilometri da Parigi. Il ministro dell’interno Gerald Darmanin sta andando a Rambouillet. L’aggressore, fermato, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dove poi è morto.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 14:20, all’ingresso del commissariato, precisano fonti di polizia. La donna è morta sul posto, malgrado l’intervento dei pompieri. Secondi i primi elementi dell’inchiesta, la donna stava rientrando dal pranzo ed è stata colpita alla gola. L'aggressore era di nazionalità tunisina.

