Principe Filippo, il ricordo commosso di Harry: "Ciao nonno, impertinente fino alla fine"

«He was my grandpa. È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine». È il ricordo commosso con cui Harry, prediletto nipote ribelle tornato a Londra dagli Usa solo per i funerali, ricorda oggi via Twitter il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, morto quasi centenario venerdì scorso. Il principe Filippo era «un uomo di servizio, d’onore e con un grande senso dell’umorismo che è stato la roccia di sua maestà la regina con una devozione impareggiabile», scrive ancora Harry.

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito senza la moglie incinta Meghan ed è in quarantena prima del funerale del principe Filippo, in programma sabato prossimo. Nel suo ricordo, il duca di Sussex richiama il senso «del dovere e dell’onore» di Filippo, esaltandolo come «una roccia dalla devozione ineguagliabile per Sua Maestà la Regina». Ma insiste in particolare sul lato eccentrico e sul «forte senso dell’umorismo del nonno».

Quasi come a voler sottolineare un’altra faccia della medaglia, rispetto all’omaggio riservato pochi minuti prima allo scomparso dal fratello maggiore, e futuro re, William, centrato in modo più istituzionale sull'elogio dello spirito di «servizio» del duca di Edimburgo alla regina, alla corona, al Paese, alle forze armate. Nel nome di un impegno di tanti decenni che lo stesso William s'impegna a proseguire per «andare avanti con il lavoro» di tutela della monarchia «come lui avrebbe voluto».

